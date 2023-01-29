كيف يستفيد المواطن من انتهاء أزمة البضائع فى الموانئ؟.. اتحاد الغُرف يجيب

كشف علاء عز الأمين العام لاتحاد الغُرف التجارية، عن وجود مشكلة تحتاج للحل وهي مشكلة تراكم البضائع في الموانيء، حيث كانت تبقى بالسبعة أشهر حتى يتم الإفراج عنها.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه منذ ديسمبر 2022 بدأ الحل العملي لهذه المشكلة، لتتوالى الإفراجات منذ بداية ديسمبر، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اليوم بأنه تم الانتهاء من كل المتأخرات الموجودة.

وأوضح أن ما يتم الآن هو أن البضاعة التي تصل تأخذ دورتها حتى تخرج، لافتاً إلى أن المتواجد في الموانيء من البضائع هو أقل من 4.8 مليار تقريباً، وهو المتوسط الذي كان موجودًا في يناير عام 2022، أو ديسمبر أو نوفمبر السابق.

وبين أنه كان يتم حصر المتأخرات الخاصة بالمصانع حيث كان هناك تواصل مستمر مع المصانع حتى نضمن امتلاكها ما يقوم بتشغيلها على الأقل وردية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء يصرح كل أسبوع بإفراجات في حدود 1.5 مليار دولار، معقبا:"متوسط وارداتي الشهرية، من 5 إلى 7 مليار دولار بحسب الشهر، وهذا يعني أنه يتم الإفراج عن كل ما يصل.

وعن مدى استفادة المواطن من هذه الافراجات، قال أن السلع كانت محملة بغرامات تأخير وإيجارات حاويات، وبالتالي كان يزداد سعرها، وحتى لو أفرج عنها بضمان المورد، كان يضطر من أجل إنزالها السوق وضع هامش مخاطرة عالي بسعر الدولار الذي ستم تدبيره خلال شهر أو اثنين أو ثلاثة، لكن ما يحدث حاليًا أنه يتم تدبيره في نفس اليوم، وبالتالي يتم التسعير بشكل صحيح دون وضع هامش مخاطرة.