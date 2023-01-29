الروائى ناصر عراق يناقش روايته «الأنتكخانة» فى معرض الكتاب.. اليوم

يناقش الروائي ناصر عراق روايته "الأنتكخانة" في معرض القاهرة للكتاب، اليوم، وذلك في اللقاء الذي يعقد في السادسة من مساء اليوم الأحد، بمبني بلازا “1”، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويتناول رواية “الأنتكخانة” للروائي ناصر عراق، بالنقد والعرض والتحليل، كلًا من: الناقد الدكتور حسين حمودة، الدكتور شريف حتيته والكاتب أحمد حسن. وذلك في قاعة فكر وإبداع.

وكانت رواية “الأنتكخانة” للكاتب ناصر عراق، قد صدرت في طبعتها الأولى، في أبريل الماضي، كما وصلت الرواية ــ قبل أيام ــ إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية 2023.

والكاتب الروائي “ناصر عراق”، كاتب صحفي وروائي، صدر له العديد من الأعمال الروائية، نذكر من بينها روايات: “أزمنة من غبار”، “العاطل”، “اللوكاندة”، “من فرط الغرام”، “نساء القاهرة دبي”، “الأزبكية”، “تاج الهدهد”، “الكومبارس”، “البلاط الأسود”.

بالإضافة إلى كتبات أخرى منها: “ملامح وأحوال.. قراءة في الواقع التشكيلي في مصر”، “تاريخ الرسم الصحفي في مصر”، “الأخضر والمعطوب.. في الثقافة والفن والحياة”.

ــ “الأنتكخانة” رواية في أجواء تاريخية

تدور أحداث رواية رواية “الأنتكخانة” للكاتب ناصر عراق، في أجواء تاريخية، تحديدا في عهد تولي الخديوي إسماعيل، وشخصيات الرواية منها أحمد أفندي كمال وغيره.

ومما جاء في الرواية نقرأ: “فجأة لمحت امرأة تشبه "مستورة"، ووجدتني أتساءل أين ذهبت؟ ولماذا تصر زوجتي على استرجاعها؟ هل لأنها نشيطة ونظيفة فحسـب؟ أم لأن المرأة لا تحتمل أن تغدر بها امرأة أخرى دون أن تعرف السبب؟ وسرعان ما نسيت مستورة عندما مررنا بالأنتكخانة ببولاق، وقد لاحظت أنهـم انتهوا مـن ترميمها بعدما تعرضت لأضرار كبيرة بسبب فيضان النيـل، كما فرحـت كثيرا لأنهم جددوا اللافتة وقد كتبـوا عليها بالعربية “دار الآثار المصرية” وتحتها الأنتكخانة”.

ويشارك في دورة هذا العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، وشخصية المعرض الرئيسية هذا العام الشاعر صلاح جاهين، بينما شخصية معرض كتاب الطفل، الكاتب كامل الكيلاني.

كما تقام بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، أكثر من فعالية يضمها البرنامج الثقافي، تقام داخل سبع قاعات من قاعات المعرض، بالإضافة إلى صالة كاملة مخصصة لفعاليات خاصة بالأطفال، ما بين الورش الفنية وورش الحكي وغيرها.