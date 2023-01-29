بيلاروسيا: الوضع على حدودنا مع أوكرانيا ما زال متوترا بوجود 17 ألف عسكرى

أعلن رئيس لجنة الحدود البيلاروسية، أناتولي لابو، أن الوضع على الحدود مع أوكرانيا لا يزال متوترا، حيث حشدت القوات الأوكرانية 17 ألف عسكري عند الحدود.

وأضاف لابو - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن هذه الحشود ليست حرس حدود فقط، بل وحدات عسكرية أخرى، وهناك غير متخصصين على الحدود، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن حرس الحدود ليس لديهم الكثير من الأسلحة.

وتطرق إلى أن الجانب الأوكراني لا يسمح للأوكرانيين بدخول الأراضي البيلاروسية، رغم أن مينسك مستعدة لاستقبالهم.

يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية قصفت عمدا مستشفى ببلدة "نوفويدار" في لوجانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين.

وشددت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، على أن الهجوم الصاروخي المتعمد على مؤسسة طبية مدنية هو جريمة حرب خطيرة لنظام كييف.

وأشارت إلى أن الأطباء المدنيين والعسكريين في المستشفى يقدمون منذ عدة أشهر المساعدة الطبية اللازمة للسكان والعسكريين في المستشفى المنكوب، مضيفة: "أنه تم تقديم المساعدة الطبية لجميع المصابين جراء القصف الأوكراني".

ولفتت إلى أنه سيتم العثور على جميع المتورطين في التخطيط لهذه الجريمة وتنفيذها ومحاسبتهم.