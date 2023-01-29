الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع

جيش الاحتلال الإسرائيلى
جيش الاحتلال الإسرائيلى

 حملت القيادة الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب "جرائمها" التى أسفرت عن ارتقاء 31 شهيداً خلال الشهر الحالي، واستمرارها فى ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية.

 

ودعت القيادة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب؛ الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي؛ بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة تمسكها بقرارات الشرعة الدولية ومبادرة السلام العربية.

 

وأكدت أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس الفلسطيني للحوار الوطني الشامل؛ من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي، وتوحيده لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية والشعب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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