الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وفاق سطيف: رغبة الأهلى حسمت صفقة القندوسى ومليون دولار قيمة التعاقد

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

أعلن عبد العزيز خريفية، المسؤول الإعلامي لفريق وفاق سطيف الجزائري، أن النادي الأهلي كان أكثر الفرق التي لديها رغبة قوية فى التعاقد مع أحمد القندوسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال خريفية فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني: "رغبة النادي الأهلي كانت قوية وكان التفاوض بشكل مباشر مع إدارة وفاق سطيف الجزائري عكس نادي الزمالك.

وأضاف: "النادي الأهلي تعاقد مع أحمد القندوسي مقابل مليون دولار بشكل مباشر دفعة واحدة، بينما نادي الزمالك كان عرضه مقابل 300 ألف دولار دون تفاوض وعن طريق وكيل لاعبين.

وأكمل: “الزمالك طلب إعارة اللاعب مقابل 300 ألف دولار، ولكن عرض النادي الأهلي كان أقوى”.

وتابع: “القندوسي هداف الدوري الجزائري برصيد 8 أهداف وتلقى العديد من العروض ولكن أبرزها بالطبع النادي الأهلي”.

وفاق سطيف الاهلى أحمد القندوسي الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

وفاق سطيف: رغبة الأهلى حسمت صفقة القندوسى ومليون دولار قيمة التعاقد

تعرف على مدة صلاة التراويح فى رمضان 2023

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية الأحد 29 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

الأمسية الشعرية الثانية لأحمد عبدالمعطي حجازي بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

محطة تل أبيب

المزيد

العراق تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات فى محيط القدس

هل يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟..خبراء يجيبون