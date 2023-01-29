وفاق سطيف: رغبة الأهلى حسمت صفقة القندوسى ومليون دولار قيمة التعاقد

أعلن عبد العزيز خريفية، المسؤول الإعلامي لفريق وفاق سطيف الجزائري، أن النادي الأهلي كان أكثر الفرق التي لديها رغبة قوية فى التعاقد مع أحمد القندوسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال خريفية فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني: "رغبة النادي الأهلي كانت قوية وكان التفاوض بشكل مباشر مع إدارة وفاق سطيف الجزائري عكس نادي الزمالك.

وأضاف: "النادي الأهلي تعاقد مع أحمد القندوسي مقابل مليون دولار بشكل مباشر دفعة واحدة، بينما نادي الزمالك كان عرضه مقابل 300 ألف دولار دون تفاوض وعن طريق وكيل لاعبين.

وأكمل: “الزمالك طلب إعارة اللاعب مقابل 300 ألف دولار، ولكن عرض النادي الأهلي كان أقوى”.

وتابع: “القندوسي هداف الدوري الجزائري برصيد 8 أهداف وتلقى العديد من العروض ولكن أبرزها بالطبع النادي الأهلي”.