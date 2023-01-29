الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شبكة تليفزيون الحياة تستعد لإطلاق أكبر برنامج كوميدى على الشاشات المصرية والعربية

الفنان أحمد آدم
الفنان أحمد آدم

تستعد شبكة تليفزيون الحياة، لإطلاق برنامج "آدم شو"، الذي يعد أضخم برنامج كوميدي، على الشاشات المصرية والعربية.

 

ويقدم البرنامج الفنان أحمد آدم، الذي سبق وقدم، برنامج "بني آدم شو" على شاشة تليفزيون الحياة، وحقق ملايين المشاهدات، ما جعله يتصدر قائمة أكثر البرامج مشاهدة في مصر والوطن العربي.

 

ويتمتع الفنان أحمد آدم بحس كوميدي، يمكنه من مناقشة القضايا والموضوعات، بطريقة جاذبة للمشاهد، فضلا عن قدرة على الإلمام بكافة تفاصيل الحياة اليومية للمواطن المصري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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