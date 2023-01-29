شبكة تليفزيون الحياة تستعد لإطلاق أكبر برنامج كوميدى على الشاشات المصرية والعربية

تستعد شبكة تليفزيون الحياة، لإطلاق برنامج "آدم شو"، الذي يعد أضخم برنامج كوميدي، على الشاشات المصرية والعربية.

ويقدم البرنامج الفنان أحمد آدم، الذي سبق وقدم، برنامج "بني آدم شو" على شاشة تليفزيون الحياة، وحقق ملايين المشاهدات، ما جعله يتصدر قائمة أكثر البرامج مشاهدة في مصر والوطن العربي.

ويتمتع الفنان أحمد آدم بحس كوميدي، يمكنه من مناقشة القضايا والموضوعات، بطريقة جاذبة للمشاهد، فضلا عن قدرة على الإلمام بكافة تفاصيل الحياة اليومية للمواطن المصري.