كاتب صحفى: معرض الكتاب يعكس عمق الدولة المصرية بلد الفن والثقافة

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 يعكس عمق الدولة المصرية بلد الفن والثقافة والقبلة لكل الفنانين والمبدعين في العالم العربي، ونحن أمام حدث كبير خاصة أنه في الترتيب الأول في الشرق الأوسط، الثاني بعد معرض فرانكفورت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التوقيت والمكان مناسب جدًا لتوجيه رسائل للشباب خاصة بعد إقبالهم الكبير على المعرض، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك شركات ومجتمع مدني وأسواق مازية بما يتفق مع روح الكتاب من أداوت مكتبية أدوات طباعة وورق تناسب عملية صناعة الكتب إلى جانب المعرض.

وتابع، أننا أمام ظاهرة تستحق العمل عليها وأن يكون هناك تفكير في عملية إبداعية أكبر مثل ورش للأطفال للرسم والتلوين، مؤكدًا أن الكتب هذا العام أسعارها مناسبة ويوجد العديد من المبادرات منها "كتب بأسعار زمان"، و"الثقافة والفن"، و"أسعار زمان"، كما أن الكتاب المستعمل أيضًا له رواجه.