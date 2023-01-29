الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كاتب صحفى: معرض الكتاب يعكس عمق الدولة المصرية بلد الفن والثقافة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 يعكس عمق الدولة المصرية بلد الفن والثقافة والقبلة لكل الفنانين والمبدعين في العالم العربي، ونحن أمام حدث كبير خاصة أنه في الترتيب الأول في الشرق الأوسط، الثاني بعد معرض فرانكفورت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التوقيت والمكان مناسب جدًا لتوجيه رسائل للشباب خاصة بعد إقبالهم الكبير على المعرض، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك شركات ومجتمع مدني وأسواق مازية بما يتفق مع روح الكتاب من أداوت مكتبية أدوات طباعة وورق تناسب عملية صناعة الكتب إلى جانب المعرض.

وتابع، أننا أمام ظاهرة تستحق العمل عليها وأن يكون هناك تفكير في عملية إبداعية أكبر مثل ورش للأطفال للرسم والتلوين، مؤكدًا أن الكتب هذا العام أسعارها مناسبة ويوجد العديد من المبادرات منها "كتب بأسعار زمان"، و"الثقافة والفن"، و"أسعار زمان"، كما أن الكتاب المستعمل أيضًا له رواجه.

صحفي معرض القاهره الدولي للكتاب بلد الفن والثقافة المبدعين توجيه رسائل للشباب عملية إبداعية المبادرات

مواد متعلقة

على أغاني أم كلثوم.. معرض الكتاب يختتم فعاليات يومه الثالث (فيديو)

معرض الكتاب يحتفي بـ«مئوية الميلاد» للبابا شنودة الثالث.. غدًا

رئيس الأسقفية يفتتح حفل إطلاق إنجيل مرقس بلغة الإشارة في معرض الكتاب

معرض الكتاب يقترب من نصف مليون زائر فى 3 أيام.. ونفاد عدة إصدارات

مركز الأبائيات: لن نرفع أسعار الكتب والخصومات تصل لـ20% خلال معرض الكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

شبكة تليفزيون الحياة تستعد لإطلاق أكبر برنامج كوميدى على الشاشات المصرية والعربية

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

مخرج فيلم «نقطة تحول» يكشف أصعب المواقف التى واجهتهم خلال التصوير

كاتب صحفى: معرض الكتاب يعكس عمق الدولة المصرية بلد الفن والثقافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

الأمسية الشعرية الثانية لأحمد عبدالمعطي حجازي بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات فى محيط القدس

هل يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟..خبراء يجيبون

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس وحالات اختناق جنوب نابلس