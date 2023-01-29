مانشستر يونايتد يهزم ريدينج بثلاثية ويتأهل لثمن نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على ريدينج بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32، حيث سجل ثلاثية اليونايتد كاسميرو "هدفين" في الدقيقتين 54 و58 وفريد في الدقيقة 67، وسجل أمادو سليف مبينجي الهدف الوحيد لصالح ريدينج في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وريدينج بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفرض مانشستر يونايتد استحواذه الكامل على مجريات اللعب من بداية المباراة، وضغط لاعبوه على دفاعات فريق ريدينج من أجل إيقاعهم في الأخطاء وتسجيل هدف مبكر لتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب.

وسجل ماركوس راشفورد، هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 35 بعد متابعته عرضية ويجورست التي ارتطمت بدفاع فريق ريدينج في الشباك، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل.

واستمرت المحاولات الهجومية والضغط من لاعبي فريق مانشستر يونايتد لتسجيل هدف التقدم، ولكن المحاولات أغلبها جاءت بين أقدام دفاعات فريق ريدينج.

محاولات فريق مانشستر يونايتد الهجومية افتقرت للتركيز في إنهاء الهجمات، وكذلك التسرع من لاعبي الفريق والاعتماد في أغلب الأوقات على التسديد من خارج المنطقة، بينما لم ينجح ريدينج في تهديد المرمى سوى في الدقيقة 45 بتسديدة أبعدها ديفيد دي خيا من داخل منطقة الجزاء.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرة واحدة على المرمى من 14 محاولة، مقابل تسديدة من محاولتين لفريق ريدينج.

أحداث الشوط الثاني

اليونايتد استهل الشوط الثاني بقوة وتقدم في الدقيقة 54 عن طريق كاسيميرو بعد تمريرة من أنتوني إلى كاسيميرو المنطلق إلى داخل منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة من أعلى الحارس جوي لوملي سكنت المرمى.

وبعد 4 دقائق فقط جاء الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد عن طريق كاسيميرو بعد تسديدة بعيدة المدى من كاسيميرو لاعب فريق مانشستر يونايتد بباطن القدم اليمنى سكنت أسفل يسار المرمى.

وفي الدقيقة 67 سجل فريد الهدف الثالث لصالح الشياطين الحمر بعد كرة عرضية من برونو فيرنانديز من جهة اليمين قابلها فريد بلمسة رائعة بالكعب من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

وقلص أمادو سليف مبينجي المنتيجة مسجلًا الهدف الوحيد لصالح ريدينج في الدقيقة 72 من عمر المباراة.