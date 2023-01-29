الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طارق البرديسى: جولة الرئيس تؤكد فتح الدولة المصرية علاقات مع كافة الأطراف

زيارة الرئيس عبدالفتاح
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرمينيا

علق الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرمينيا و أذربيجان، قائلاً: "إن جولة الرئيس السيسي تؤكد أن الدبلوماسية الرئاسية تقوم بفتح علاقات الدولة المصرية مع كافة الأطراف شرقًا وغربًا، جنوبًا وشمالًا".

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر لم تعد في فترات سابقة، لا ترى في العالم إلا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما أصبحت الدولة المصرية منفتحة على العالم بمختلف البقاع بحثًا عن المصالح المصرية. 

وأوضح الدكتور طارق البرديسي، أن هذا يعتبر مفهوم ولب العلاقات الدولية، والهدف منها البحث عن المصالح، وكيفية إيجاد مصالح مشتركة والبحث عن الفرص الخاصة بمواطن المنافع الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ما بين الدولة المصرية وما بين كافة الدول.

وأشار إلى أن هذا لا يعني توجه على حساب توجه، بل إنما هو تطور في السياسة الخارجية المصرية، حيث انفتاح العلاقات المصرية على كافة الدول تحقيقا لهذه المنافع والبحث عن الاستقرار والرخاء وكيف يكون التبادل والحوار الاقتصادي.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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