الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 يناير 2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

مع بداية الساعات الأولى في اليوم يحرص المقاولين وتجار مواد البناء معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 يناير 2023 عبر جوجل، واستحوذت أسعار مواد البناء على الكثير من المواطنين.

 اقرأ أيضًا

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي

 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 يناير 2023

وتنشر "الدستور" سعر الحديد اليوم الأحد 29- 1- 2023، عقب استقرار أسعار مواد البناء، وهذه القائمة بأسعارها في جميع الأسواق المحلية.

أسعار الحديد اليوم الأحد في مصر
 

  • سجل سعر حديد عز اليوم الأحد 29 يناير 2023 نحو 28450 جنيها للطن.
  • استقر سعر حديد بشاي اليوم الأحد 29 يناير 2023  عند 28200 جنيه للطن.
  • وصل سعر حديد العتال اليوم نحو 27400جنيهًا للطن.
  • سجل سعر حديد المصريين اليوم الأحد 29 يناير 2023 نحو 27350 جنيها للطن.
  • بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم  نحو 27350 جنيها للطن الواحد.
  • بلغ سعر حديد العشرى اليوم نحو 27350 جنيها للطن الواحد.
  • سجل سعر حديد عطية اليوم الأحد 29 يناير 2023  نحو 27150 جنيها للطن.
  • سجل سعر حديد سرحان اليوم  نحو  27100 جنيه للطن الواحد.
  • بلغ سعر حديد المعادي اليوم الأحد 29 يناير 2023  نحو 27150 جنيها للطن الواحد.
  • بلغ سعر حديد الكومي اليوم  نحو 27200 جنيه للطن الواحد.
  • سجل سعر حديد المراكبي اليوم  نحو  27200 جنيه للطن الواحد.

الأسمنت والحديد الأعلى.. «الإحصاء» يعلن معدلات الزيادة فى أسعار مواد البناء خلال شهر

6 صوامع لتخزين الأسمنت السيناوى.. أبرز أعمال تطوير ميناء العريش البحرى

أسعار الأسمنت اليوم الأحد في مصر
 

  • سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 29 يناير 2023 سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1945جنيها لطن المسلح.
  • سجلت أسعار الأسمنت  اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1900جنيه لطن النصر.
  • سجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الأحد 29 يناير 2023 نحو 1870 جنيها للطن.
  • سجل أسمنت السويدي اليوم  نحو 1975 جنيها للطن.
  • بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1935 جنيها للطن.
  • سجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم  نحو 1910 جنيهات للطن.
  • سجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم نحو 1875 جنيها للطن.
  • سجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم  نحو 1875جنيها للطن.
  • بلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف"اليوم الأحد 29 يناير 2023  نحو 1880جنيها للطن.
أسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت اليوم سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 يناير اسعار الحديد اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 29 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الزمالك على بُعد خطوة من الإعلان رسميا عن التعاقد مع عبد الله السعيد

لرفضه الطلاق.. زوج يدمر سيارة زوجته لتهديدها وإجبارها على التصالح بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

الأمسية الشعرية الثانية لأحمد عبدالمعطي حجازي بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

محطة تل أبيب

المزيد

العراق تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات فى محيط القدس

هل يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟..خبراء يجيبون