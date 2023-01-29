مع بداية الساعات الأولى في اليوم يحرص المقاولين وتجار مواد البناء معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 يناير 2023 عبر جوجل، واستحوذت أسعار مواد البناء على الكثير من المواطنين.

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 يناير 2023

وتنشر "الدستور" سعر الحديد اليوم الأحد 29- 1- 2023، عقب استقرار أسعار مواد البناء، وهذه القائمة بأسعارها في جميع الأسواق المحلية.

أسعار الحديد اليوم الأحد في مصر



سجل سعر حديد عز اليوم الأحد 29 يناير 2023 نحو 28450 جنيها للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الأحد 29 يناير 2023 عند 28200 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم نحو 27400جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الأحد 29 يناير 2023 نحو 27350 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 27350 جنيها للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم نحو 27350 جنيها للطن الواحد.

سجل سعر حديد عطية اليوم الأحد 29 يناير 2023 نحو 27150 جنيها للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم نحو 27100 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الأحد 29 يناير 2023 نحو 27150 جنيها للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم نحو 27200 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم نحو 27200 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد في مصر

