أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 يناير 2023
مع بداية الساعات الأولى في اليوم يحرص المقاولين وتجار مواد البناء معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 يناير 2023 عبر جوجل، واستحوذت أسعار مواد البناء على الكثير من المواطنين.
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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 يناير 2023
وتنشر "الدستور" سعر الحديد اليوم الأحد 29- 1- 2023، عقب استقرار أسعار مواد البناء، وهذه القائمة بأسعارها في جميع الأسواق المحلية.
أسعار الحديد اليوم الأحد في مصر
- سجل سعر حديد عز اليوم الأحد 29 يناير 2023 نحو 28450 جنيها للطن.
- استقر سعر حديد بشاي اليوم الأحد 29 يناير 2023 عند 28200 جنيه للطن.
- وصل سعر حديد العتال اليوم نحو 27400جنيهًا للطن.
- سجل سعر حديد المصريين اليوم الأحد 29 يناير 2023 نحو 27350 جنيها للطن.
- بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 27350 جنيها للطن الواحد.
- بلغ سعر حديد العشرى اليوم نحو 27350 جنيها للطن الواحد.
- سجل سعر حديد عطية اليوم الأحد 29 يناير 2023 نحو 27150 جنيها للطن.
- سجل سعر حديد سرحان اليوم نحو 27100 جنيه للطن الواحد.
- بلغ سعر حديد المعادي اليوم الأحد 29 يناير 2023 نحو 27150 جنيها للطن الواحد.
- بلغ سعر حديد الكومي اليوم نحو 27200 جنيه للطن الواحد.
- سجل سعر حديد المراكبي اليوم نحو 27200 جنيه للطن الواحد.
أسعار الأسمنت اليوم الأحد في مصر
- سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 29 يناير 2023 سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1945جنيها لطن المسلح.
- سجلت أسعار الأسمنت اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1900جنيه لطن النصر.
- سجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الأحد 29 يناير 2023 نحو 1870 جنيها للطن.
- سجل أسمنت السويدي اليوم نحو 1975 جنيها للطن.
- بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1935 جنيها للطن.
- سجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم نحو 1910 جنيهات للطن.
- سجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم نحو 1875 جنيها للطن.
- سجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم نحو 1875جنيها للطن.
- بلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف"اليوم الأحد 29 يناير 2023 نحو 1880جنيها للطن.