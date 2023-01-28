محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تسعى جاهدة لتهدئة الأوضاع الفلسطينية سريعًا

قال توفيق حميد، المحلل السياسي، إن وزير الخارجية الأمريكي سيحاول جاهدًا إيجاد حلول منطقية سريعة لفض الشباك الفلسطيني الإسرائيلي بأقصى سرعة ممكنة.

الاحتلال الغاشم

وأكد توفيق حميد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدًا أن نشوب أي مناورات حربية في العالم إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية سيعرض جميع دول العالم للهلاك.

تهدئة الأوضاع الفلسطينية

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة إلى تهدئة الأوضاع الفلسطينية الإسرائيلية بأقصى سرعة ممكنة، مشيرًا أن الادارة الأمريكية لديها نوع من الاقتناع أنه لا يوجد داخل الفلسطينين دعاة سلام حقيقيون يتعاونون معهم.