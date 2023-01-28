أستاذ طب أطفال: «FDA» توافق على عقار جديد لعلاج سرطان الدم النادر

قال الدكتور محسن الألفي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA وافقت على عقار جديد لعلاج سرطان الدم النادر بشرط استكمال الأبحاث السريرية على اللقاح.

عمل الغدد الليمفاوية في الجسم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سرطان الدم "اللوكيميا" منشأه النخاع العظمي، أما الغدد الليمفاوية عددها 600 مجموعة في الجسم وهدفها محاربة الميكروبات والفيروسات وعندما يحدث خلل تتحول وتبدأ في تآكل الخلايا الطبيعية الموجودة بالإنسان وأعراضها إسهال أو قي أو إمساك، وعندما تتطور تكون أعراضها ارتفاع درجات الحرارة ورعشة وتتشابه مع حالات أخرى كثيرة.

وتابع، أن تورم العقد الليمفاوية عادة يحدث نتيجة الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية وبعضها يخف دون تناول أي أدوية، وفي حالات نادرة يحدث تورم العقد الليمفاوية بسبب الإصابة بالسرطان.

كما حذر خلال المداخلة، من استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة طبيب، مؤكدًا أنه في كاليفورنيا منع صرف المضادات الحيوية حتى يتم إجراء تحليل هل هي فيروس أم عدوى بكتيرية؟.