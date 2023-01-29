الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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دبلوماسى: العلاقات بين مصر وأرمينيا وطيدة جًدا فى المجالين الثقافى والاجتماعى

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، علي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأرمينيا.

وقال “حجازي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم السبت،: إن هناك علاقات تاريخية بين مصر وأرمينيا.

وأضاف أن العلاقات بين مصر وأرمينيا وطيدة جداً والجالية الأرمينية لا تتجزأ عن الكيان الثقافي والاجتماعي لمصر.

وأشار إلى أن بدأ علاقات وثيقة بدول أسيا الوسطي، سيعود بالنفع الكبير علي الدولة المصرية، موضحاً أنه سيكون هناك استثمارات مشتركة بين البلدين.

وأكد أن إطلاق خط طيران باكو- شرم الشيخ سيشجع السياحة من أذربيجان بشكل كبير، موضحاً أن هناك علاقات وطيدة مع دول شرق وأسيا الوسطي نتيجة لدور الأزهر الشريف الكبير في هذه الدول.

وأوضح لسفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر لها مكانتها في أسيا وزيارة الرئيس السيسي ستعمل علي إحياء العلاقات الثقافية بين البلدين.

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