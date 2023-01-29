الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 29 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

تشهد أسعار الذهب بمصر في الأسبوعين الماضيين منذ بدء يوم 13 يناير 2023 وإلى فتح التعامل على معدن الذهب اليوم هبوطًا بمبلغ 100 جنيه تقريبًا، لكي ينخفض سعر عيار 21 من 1850 جنيهًا إلي 1750 جنيهًا، وكثر التساؤل عن  سعر الذهب اليوم الأحد 29 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل.

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سعر الذهب اليوم الأحد 29 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية
 

وتنشر "الدستور" في هذه السطور أسعار الذهب اليوم الأحد 29-1- 2023 في مصر بدون مصنعية.   

وبسبب الاستقرار الملحوظ في أسعار صرف الدولار، وتوقفت المضاربة العنيفة على معدن الذهب، وكذلك لحدوث هدوء نسبي بالطلب على سبائك الذهب، مما قد تسبب في هبوط الأسعار .

أسعار الذهب اليوم الأحد 29- 1- 2023 

بلغ سعر عيار 18 قيمة 1500 جنيه.

وصل سعر عيار 21 حوالي 1750 جنيهًا.

 وعيار 24 سجل مبلغ 2000 جنيه.

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 14000 جنيه.

أساب انخفاض الذهب في مصر

وجاء السبب الأول في تراجع أسعار الذهب هو الاستقرار لسعر صرف الجنيه مقابل سعر الدولار حول مستوى 29.90 جنيه في اليوم الثالث على التوالي، وقد جاء السبب الثاني هو وراء التصريحات الحكومية التي ستؤكد الانتهاء من الأزمة لتكدس البضائع بالموانئ، الأمر الذي سيعطي إشارات للمستثمرين بمصر لتخفيف الضغط على الموارد الدولارية ولثبات سعر الصرف الحالي بالمدى القصير.

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كما أن يكون إعلان البنك المركزي الروسي عن الاعتماد للجنيه المصري بسلة العملات أمام سعر الروبل الروسي مما سيفتح المجال لمصر لاستيراد احتياجاتها من "القمح" دون استخدام الدولار، وهو ما سيمثل ضغوط أقل على كافة الموارد الدولارية المصرية، وتسبب بذلك في هدوء أكبر في أسواق صرف الدولار ومن ثم الانخفاض للذهب.

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وكان البنك المركزي المصري أعلن بدء عمليات المشتقات المالية في سوق الصرف المصري، وستعتبر المشتقات المالية من الأدوات المهمة في زيادة الاستثمار ودعم كافة المستوردين والمصنعين والتحوط من وجود تقلبات في أسعار الصرف وفي زيادة السيولة.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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