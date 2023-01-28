الأحد 29 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متحور جديد يظهر بمصر.. ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس يكشف أعراضه

كورونا
كورونا

أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل المتحور الجديد الذي يظهر في مصر، قائلًا: "إنه متحور جديد وليس فيروس جديدًا". 

وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن المتحور الذي ظهر في مصر ليس جديدًا، فهو متواجد منذ أكثر من شهرين، وسبق أن تحدثنا عنه لكننا لم نذكر اسمه، وكان تحذيرنا دائمًا بأنه متحور سريع الانتشار، لكنه لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، وكل أعراضه في الجهاز التنفسي العلوي. 

وأوضح أنه كان دائم التحذير للأهالي من كبار السن فقط، وأصحاب الأمراض المناعية، لكن المتحور الجديد لا يمثل خطورة ولا يؤدي إلى التهابات رئوية مثل التي تسببها المتحورات السابقة.

وتابع: "الحمد لله أدويتنا يستجيب لها هذا المتحور بشكل جيد جدًا، وبالتالي فإن أهم شيء في التعامل مع هذا المتحور هو الحذر وطلب الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن". 

وشدد على ضرورة عدم الذعر والهلع، لافتًا إلى أنه من المتحورات التي تتميز بسرعة الانتشار، فالميزة الأساسية أن أعراضه غير شديدة ولا يتسبب في حدوث فشل تنفسي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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