نائب رئيس «المؤتمر»: فيلم «نقطة أمل» يؤكد على قيم الوفاء

أشاد أحمد خالد، نائب رئيس حزب المؤتمر لشئون المتابعة، بفيلم نقطة أمل الذي يجسد بطولات الجيش والشرطة والقضاة والذين ضحوا بأغلى ما يملكون لكي نبقى ونحيا ولكي يستقر هذا الوطن الغالي الذي يستحق منا الكثير، وأن نضحي بكل ما نملك في سبيل أمن واستقرار الوطن.

وأكد خالد في تصريحات له، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور كبير في ظل معركة الوعي وحرب العقول والأفكار، لافتًا إلى أن تجسيد هذه البطولات والتضحيات وخروجها للنور يعكس مدى قيم الولاء والانتماء من قبل الدولة المصرية تجاه أبنائها المخلصين.

وأوضح خالد أن مثل هذه الأفلام تحفز الشباب على التضحية والفداء من أجل مصر، فهي كلمة ذات قيمة كبرى تستحق كل التفاني والعمل والإخلاص.

وشدد خالد على أن توثيق بطولات وتضحيات الشهداء هام جدًا لتتعرف عليه الأجيال المستقبلية لتمثل خير حافز ودافع الانتماء لهم.

من جانبها أشادت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، بالفيلم التسجيلي التي عرضته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان نقطة تحول بين الأمل والألم الذي يروي قصص بطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو، مؤكدة على أنه أقل حق للشهداء من الجيش والشرطة والقضاة أن توثق بطولاتهم وتضحياتهم.

وعرضت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفيلم التسجيلى «نقطة تحول.. بين الأمل والألم»، الذى يروى قصص بطولات مجموعة من مصابى العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر منذ أحداث ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، حيث تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات.

وتناول الفيلم كيف استطاع هؤلاء الأبطال تحمل الآلام الصعبة التى مروا بها، وأن يحولوا المحنة الكبيرة إلى منحة وأمل، لدرجة جعلت بعضهم يحقق بطولات رياضية رغم الإصابة، والبعض الآخر يعود إلى عمله فى أماكن مختلفة غير قتالية، ليقدموا نموذجًا للتفانى من أجل الوطن.