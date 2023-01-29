الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«بعد الإفراج عن البضائع».. متحدث الحكومة: عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها

السفير نادر سعد المتحدث
السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء من داخل حدائق العاصمة الإدارية الجديدة.

الأسعار لسابق عهدها بزيادة المعروض من السلع

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، أنهينا أزمة البضائع المتراكمة في الجمارك.

 وأضاف أن المصانع ستعود للعمل بكل طاقتها، بعد الإفراجات المتوالية عن البضائع، موضحًا أن الإفراجات بالجمارك الآن لكافة السلع.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن عودة الأسعار لسابق عهدها سيكون بزيادة المعروض من السلع، موضحًا أن وكالة "ستاندر أند بورز" تثبت تصنيف مصر الائتماني وتتوقع مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا التصنيف يوضح قدرة الاقتصاد المصري على عبور الأزمة.   

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