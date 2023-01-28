السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غرفة التكنولوجيا: توقيت جولة الرئيس السيسي الخارجية غاية الأهمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات ونائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق، إن الجولة الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنه بدأها بالنمر الاقتصادي الكبير دولة الهند والتي حققت توافق كبير واتفاق مشترك في عدة مجالات منها الهيدروجين الأخضر وصناعة التعهيد والتصنيع.

وتابع رئيس شعبة الاتصالات أن الشركات الهندية بها الرغبة في الاستثمار في مصر وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، موضحًا أن الزيارة تؤكد على متانة العلاقة بين مصر والهند واستعرضت الفرص الاستثمارية أمام الشركات الهندية.

وقال الليثي إن زيارة الرئيس أيضًا لدولة أذربيجان وأرمينيا تستهدف العمق المصري في هاتين الدولتين وسيتم أيضًا بحث التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد والنقل والتبادل التجاري.

وأضاف أن هذه الزيارة تفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ضمن حلم تحقيق 100 مليار دولار صادرات، موضحًا أن مصر  دولة محور في الشرق الأوسط وإفريقيا وتمثل بوابة العبور إلى السوق الإفريقية لخدمة 1.5 مليار مستهلك.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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