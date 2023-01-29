الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

والدة الطفل يوسف: «ابنى فاق من الغيبوبة على صوت الممرضات يهتفون الله أكبر»

الطفل يوسف الذي تعرض
الطفل يوسف الذي تعرض لحادث دهس بالقاهرة الجديدة

كشفت الكاتبة رضوى العوضي، والدة الطفل يوسف الذي تعرض لحادث دهس متهور بالقاهرة الجديدة، عن آخر تطورات حاله الطفل.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، إن نجلها يوسف فاق من الغيبوبة منذ يومين، معبرة عن سعادتها قائلة: "الحياة عادت له مرة أخرى على صوت الممرضات في المستشفى يهتفون "الله أكبر".

وأضافت أن نجلها كان يعاني من كسور في جسده، وتهشم في الأنف، وكان لابد من سرعة إجراء عملية في الفخذ، كما أن يوسف سيخضع لعمليات جديدة لكن مؤجلة بسبب حالته الصحية.

وأكدت أن الطفل كان يقود السيارة بسرعة جنونية، ويعتاد عليه هذا الشكل من القيادة، منوهة بأن هذا الطفل في حضن والدة ووالدته حتى الآن، واعدة بعدم تخليها عن حق نجلها: "لن أتخلى عن حق ابني يوسف، حتى يكون هذا الولد عبرة للجميع".

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