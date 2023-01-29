الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 29- 1- 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بدء الساعات الصباحية استقر سعر الدولار اليوم مقابل سعر الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة فى الدولة المصرية، وكثر الاستفسار عن سعر الدولار اليوم الأحد 29-1- 2023 في البنوك المصرية، وثبت في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر عند مبلغ 29.74 للشراء، وقيمة 29.84 جنيه للبيع، وبالبنك التجاري الدولي cib وصل 29.84 جنيه للشراء، ومبلغ 29.94 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار اليوم الأحد 29- 1- 2023 في البنوك المصرية
 

وتعرض “الدستور” في تلك التقرير سعر الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2023 في كافة البنوك المصرية، والسوق المصرفى، وستشمل تحديثا فوريًا لكافة الأسعار في حال تغيرها.

وفى بنك الإسكندرية، وصل مبلغ 29.84 جنيه للشراء، وقيمة 29.94 جنيه للبيع، بينما وصل متوسط سعر الصرف بالبنك المركزى المصرى بمبلغ 29.85 جنيه للشراء، وقيمة 29.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد فى البنوك كالتالى:

 

أسعار الدولار اليوم

وصل سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى اليوم الأحد 29- 1- 2023   

29.85 جنيه للشراء.

29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 29- 1- 2023 فى البنك الأهلى المصرى

29.74 جنيه للشراء.

29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 29- 1- 2023 فى بنك مصر

29.74 جنيه للشراء.

29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 29- 1- 2023 فى بنك الإسكندرية

29.84 جنيه للشراء.

29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 29- 1- 2023 فى البنك التجارى الدولى "cib"

29.84 جنيه للشراء.

29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 29- 1- 2023 فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

29.90 جنيه للشراء.

29.94 جنيه للبيع.

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وتراجع “الأخضر” على المستوى العالمي، في الأيام الماضية لمستويات متدنية ولم تصل إليها منذ حوالي 9 شهور، طبقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي سيقيس الأمريكي أمام عدد 6 عملات رئيسية.

و واستقر الأمريكي طبق مؤشر الدولار، أمام باقي العملات في اليوم ليسجل حوالي 101.95 نقطة عقب 105.06 نقطة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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