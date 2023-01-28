عبدالمنعم السيد: تصنيف مصر الائتمانى رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على تصنيف وكالة "ستاندرد آند بورز" للاقتصاد المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت: إن تصنيف وكالة "ستاندرد آند بورز" يؤكد قدرة مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية.

وأضاف أن تصنيف مصر الانتمائى رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب بشأن الوضع الاقتصادى للبلاد، موضحًا أن مصر تحافظ على تصنيفها الائتماني نتيجة العديد من العوامل على رأسها مواجهة التضخم بسياسات جيدة.

وأشار إلى تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أنه المستوى الأفضل منذ ديسمبر 2012، وأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.