الشوط الأول.. هدف ملغى وتعادل سلبى بين مانشستر يونايتد وريدينج بكأس الاتحاد الإنجليزى

تقدم مانشستر يونايتد على نظيره ريدينج في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي، سلبيًا بدون أهداف.

وفرض مانشستر يونايتد استحواذه الكامل على مجريات اللعب من بداية المباراة، وضغط لاعبوه على دفاعات فريق ريدينج من أجل إيقاعهم في الأخطاء وتسجيل هدف مبكر لتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب.



وسجل ماركوس راشفورد، هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 35 بعد متابعته عرضية ويجورست التي ارتطمت بدفاع فريق ريدينج في الشباك، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل.

واستمرت المحاولات الهجومية والضغط من لاعبي فريق مانشستر يونايتد لتسجيل هدف التقدم، ولكن المحاولات أغلبها جاءت بين أقدام دفاعات فريق ريدينج.

محاولات فريق مانشستر يونايتد الهجومية افتقرت للتركيز في إنهاء الهجمات، وكذلك التسرع من لاعبي الفريق والاعتماد في أغلب الأوقات على التسديد من خارج المنطقة، بينما لم ينجح ريدينج في تهديد المرمى سوى في الدقيقة 45 بتسديدة أبعدها ديفيد دي خيا من داخل منطقة الجزاء.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرة واحدة على المرمى من 14 محاولة، مقابل تسديدة من محاولتين لفريق ريدينج.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسب 79% مقابل 12% لصالح فريق ريدينج.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة ريدينج بكأس الاتحاد الانجليزى

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، تايلور مالاسيا.

وسط الملعب: كاسميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

الهجوم: أنتوني إلانجا، فوتر وفيجورست، ماركوس راشفورد.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: تومن هيتون، ليساندرو مارتينيز، رافائيل فاران، ويليامز، فريد، ماينو، بيلستري، إلانجا، جارناتشو.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز من أجل التأهل للدور المقبل من البطولة، ومواصلة رحلة المنافسة على الألقاب المتاحة للفريق في الموسم الحالي، فيما يحاول فريق ريدينج خطف انتصار مفاجئ والتأهل للدور المقبل من البطولة على حساب أحد المرشحين للحصول على اللقب.

