حبس شخصين بتهمة حيازة 5 كيلو من مخدر الآيس بالمرج

قررت نيابة المرج، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات في حيازة 5 كيلو جرام من مخدر الآيس "الشابو" ومبالغ مالية بلغت أكثر من 7,5 مليون جنيه بالمرج.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وفى ضربة أمنية حاسمة نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 5 كيلو جرام من مخدر الآيس "الشابو" ومبالغ مالية بلغت أكثر من 7,5 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين بالمرج.

تعود الواقعة عندما تابعت أجهزة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظتى سوهاج والقاهرة) متخذان من دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 5 كيلو جرام - مبالغ مالية عملات محلية بلغت 7,650,000 مليون جنيه مبالغ مالية عملات أجنبية عدد 4 سيارات عدد 7 هواتف محمول ماكينة عد نقود.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وأضاف أحدهما بأن المبالغ المالية المضبوطه بحوزته حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,500,000 إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.