السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين بتهمة حيازة 5 كيلو من مخدر الآيس بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات في حيازة 5 كيلو جرام من مخدر الآيس "الشابو" ومبالغ مالية بلغت أكثر من 7,5 مليون جنيه بالمرج. 

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وفى ضربة أمنية حاسمة نجحت أجهزة الأمن فى ضبط  5 كيلو جرام من مخدر الآيس "الشابو" ومبالغ مالية بلغت أكثر من 7,5 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين بالمرج. 

تعود الواقعة عندما تابعت أجهزة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظتى سوهاج والقاهرة) متخذان من دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 5 كيلو جرام - مبالغ مالية عملات محلية بلغت 7,650,000 مليون جنيه  مبالغ مالية عملات أجنبية  عدد 4 سيارات عدد 7 هواتف محمول  ماكينة عد نقود.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وأضاف أحدهما بأن المبالغ المالية المضبوطه بحوزته حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة،  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,500,000 إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً)،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

تفاصيل القبض على الراقصة صاحبة «المقطع المخل» بالعجوزة

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

التسويق السياحي: الجزائر جاهزة لاستقطاب السائحين منها ودخل الجزائري يسمح بالسفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

ندوة أحمد أبوالغيط فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات في محيط القدس

هل يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟..خبراء يجيبون

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس وحالات اختناق جنوب نابلس