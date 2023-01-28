السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بالتعدى على سيدة وسرقة أموالها فى الجيزة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد توجيه لهم تهمة التعدي على سيدة بالضرب بعدما تصدت له عندما حاول معاكستها، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالجيزة رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشادة كلامية بين صاحبة الصفحة المشار إليها وآخر "غير محدد" بسبب معاكسته لها وتعديه عليها وطرحها أرضاً مغشياً عليها.

وأمكن تحديد المعنية بمقطع الفيديو إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة، وباستدعائها قررت أنه أثناء عودتها بتاريخ 24 يناير الجارى من عملها متجهة إلى مسكنها قام أحد الأشخاص "لا تعلم بياناته" بمعاكستها بالطريق العام وحال معاتبته قام بالتعدى عليها بالضرب.

بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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