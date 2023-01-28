السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رجل كل المهام.. هل يكون قندوسى صفقة الإنقاذ فى الأهلى؟ (إنفوجراف)

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده بشكل رسمي، مع أحمد قندوسي، لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر النادي بيانًا رسميًا كشف من خلاله عن توقيع اللاعب على عقود الانتقال لصفوف القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

أحمد قندوسي، بدأ مسيرته ضمن ناشئي فريق وفاق سطيف، وتم تصعيده للفريق الأول في فبراير من عام 2019.
وغادر قندوسي، معسكر منتخب الجزائر، المشارك في بطولة أمم إفريقيا للمحليين، للانضمام لمعسكر الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المغرب.

ويجيد قندوسي اللعب في مركز وسط الملعب الارتكاز، بالإضافة إلى إجادته مركز صانع الألعاب ووسط الملعب الدفاعي.

«الدستور» استفسر من المصدر عن سر التحول، وأكد أنها تمت بموافقة المدرب السويسري الذي أشاد باللاعب كثيرًا، لكنه اشترط مواصلة البحث عن مهاجم سواء خلال الساعات المقبلة أو الصيف القادم، اقرأ التفاصيل هنا.

 

الاهلى وفاق سطيف الجزائري أحمد القندوسي دورى ابطال افريقيا السويسري مارسيل كولر

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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