الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادى يتوقع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ليصل إلى 25 جنيهًا

الدولار
الدولار

أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تفاصيل تقارير الوكالات الأجنبية عن الاقتصاد المصري، قائلًا: "إن المؤسسات العالمية رصدت أن الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن".

وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن المؤسسات العالمية أكدت أن تداعيات الظروف العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الوضع الاقتصادي في العالم. 

وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، أن المؤسسات العالمية أكدت أن مصر تحرص على برنامج الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للمواطنين، لافتًا إلى أنها أكدت أن الدولة المصرية جذبت استثمارات أجنبية مباشرة رغم التحديات العالمية. 

وأكد أن المؤسسات العالمية حيادية، وتتابع قدرات الدولة في سداد قروضها بأمان، مشيرة إلى أن ما يحدث الآن في مصر هو إنجاز وإعجاز في ظل التحديات العالمية، لافتًا إلى أن تقرير رويترز عن سعر الدولار في مصر بانخفاض 6 جنيهات في يونيو 2023 كان دقيقًا. 

وبين أن تقرير رويترز يكشف عن زيادة في حصيلة العملات الأجنبية الأخرى التي ستدخل مصر، معقبًا: "أتوقع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ليصل إلى 25 جنيهًا خلال الفترة القادمة". 

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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