الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعاء الفجر اليوم الأحد 29 يناير 2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

من الأمور الطيبة التي يفضل أن يحرص عليها جميع المسلمين يوميًا عقب صلاة الفجر، حيث يحض الشرع الشريف على أهمية الدعاء والأذكار، ويشغل بال الكثير من المواطنين معرفة دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 29 يناير 2023 عبر جوجل.

 

وتعرض "الدستور" في هذه السطور دعاء الفجر اليوم الأحد 29 يناير 2023.

 

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دعاء الفجر اليوم الأحد

اللهمّ إيّاك نعبد، ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك.. إنّ عذابك الجد بالكفار ملحق.
اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت.
اللهمّ بارك لنا فيما أعطيت.
اللهمّ قِنا واصرف عنا شر ما قضيت
نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجًا منك إلّا إليك.
اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود.
يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود.
لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ) من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ، كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ.

دعاء الصباح اليوم الأحد

اللهمّ عافِني في بدني، اللهمّ عافني في سمعي، اللهمّ عافني في بصري، لا إله إلّا أنت.

بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ ، في الأرضِ ، ولا في السَّماءِ ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ.

رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.

اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

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اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلاّ أنت. 

حسبي اللّه لا إله إلاّ هو عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، واستر عوراتي وآمن روعاتي.

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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