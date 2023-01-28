تفاصيل القبض على الراقصة صاحبة «المقطع المخل» بالعجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من القبض على راقصة لقيامها بنشر محتوى مخل للآداب على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحتها الشخصية بالعجوزة بالجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد بقيام راقصة شهيرة بنشر المحتوى الإباحي للراقصة "ي. س" على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتكثيف التحريات، بقيادة العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث العجوزة والدقي قامت شرطة الآداب برصد مقاطع الرقص الخاصة بها في الملاهي الليلية، وتبين من المقاطع التي تم رصدها تحتوى على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابها الشخصي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم حسام العباسي من القبض على الراقصة واقتيادها إلى القسم للتحقيق في الواقعة، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.