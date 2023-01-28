معهد الفلك يكشف حقيقة توقف لب الأرض عن الدوران وعلاقته بـ«يوم القيامة»

كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حقيقة توقف لب الأرض عن الدوران، وانعكاس حركته.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن الأرض عبارة عن طبقات وسمك القشرة الخارجية يصل إلى 45 كم.

وأضاف أنه لم يثبت بالدليل القاطع معدل دوران اللب الداخلي للأرض، وأنه ليس له علاقة بيوم القيامة ولا توقف الأرض عن الدوران ولا شروق الشمس من الغرب.

وأشار إلى أن هناك حالة من الهلع على مواقع التواصل الاجتماعي غير مبررة بسبب اللُب الداخلي للأرض، موضحا أن الدراسة الجديدة بخصوص لُب الأرض لا علاقة لها بيوم القيامة أو قصر اليوم.

كما أوضح أن مصر لم تدخل في حزام الزلازل حتى الآن ولن تدخل في السنوات المقبلة، متابعاً: "نشعر بزلازل البحر المتوسط إذا كان عمق الزلزال كبيراً نسبياً".

