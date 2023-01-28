«الدولار هينزل 6 جنيهات».. تفاصيل أول تقارير إيجابية من رويترز عن الاقتصاد المصرى

قال الإعلامي أحمد موسى، توجد شهادات من مؤسسات دولية، تتحدث عن مصر، معقبًا: "المؤسسات الدولية لا تجامل أبدًا أي دولة".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هذه التقارير تتحدث عن وجود استقرار في الدولة المصرية من حيث الأوضاع الاقتصادية، ووجود نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح أن وكالة رويترز تحدثت عن مصر ووضعها الاقتصادي، معقبًا: "من النادر أن تصدر وكالة رويترز تقارير إيجابية عن الدولة المصرية، حيث كانت معظم تقاريرها سلبية، ولكنها أصدرت تقريرًا بالأمس، وكان تقريرًا إيجابيًا للغاية عن مصر".

وتابع: "رويترز التي دائمًا ما كانت تصدر تقارير ضدنا وضد الدولة المصرية ومؤسساتها طيلة الوقت، كما أننا كنا ننتقدها دائمًا".

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه عندما توجد رسالة إيجابية عن مصر من وكالة رويترز، فإننا يجب أن ننظر إلى الإعلام الدولي، موضحًا أن المؤسسات الدولية ترى الوضع الذي توجد عليه بلادنا، حيث إنها ترى وضع بلادنا أكثر من الحكومة المصرية، حيث تقول رويترز في تقريرها إنها ترى أن الوضع الاقتصادي في مصر عام 2023 أفضل مما تراه الحكومة المصرية، كما تبعث رويترز بعدة رسائل للمصريين، أهمها؛ انتظروا نهاية شهر يونيو المقبل الدولار سينخفض 6 جنيهات.