السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

الفائز بجائزة المليونير من البريد: «قدمت وقُلت أنا وحظى»

عبد الله عبد المعتمد
عبد الله عبد المعتمد

عبر عبد الله عبدالمعتمد، الفائز بجائزة المليون جنيه من البريد، عن سعادته البالغة بفوزه بالجائزة من هيئة البريد المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت: "لم يصدق فوزه بشهادة المليونير من البريد فى البداية".

وتابع: "جالى تليفون وأنا فى الشغل وفاتح حساب فى البريد وشكيت أنهم اللى بينصبوا عليا ولكن اتصلوا بيا مرتين".

وأضاف: "كنت أعتقد إبلاغى بفوزي بشهادة المليونير عملية نصب، وقدمت من فترة وقلت أنا وحظي".

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