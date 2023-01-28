أرمين مظلوميان يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسى لأرمينيا

كشف أرمين مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية فى مصر، عن كواليس زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرمينيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن السيسى أول رئيس مصرى يزور أرمينيا، منذ استقلالها، رغم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية بمصر، أن الجالية الأرمينية بالقاهرة 8 آلاف وفى السابق كانت حوالى 50 ألفًا، لافتًا إلى أن الأرمن أسهموا فى التاريخ والثقافة والتجارة، كما أنهم أدخلوا عددًا من الحرف اليدوية.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا أيضًا من الفنانين الأرمن ساهموا بشكل كبير فى مجال الفن، متابعًا: "مصر احتضنت الأرمن تاريخيًا وأصبحوا جزءًا من النسيج الوطني المصري".