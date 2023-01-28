السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أرمين مظلوميان يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسى لأرمينيا

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا

كشف أرمين مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية فى مصر، عن كواليس زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرمينيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن السيسى أول رئيس مصرى يزور أرمينيا، منذ استقلالها، رغم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين. 

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية بمصر، أن الجالية الأرمينية بالقاهرة 8 آلاف وفى السابق كانت حوالى 50 ألفًا، لافتًا إلى أن الأرمن أسهموا فى التاريخ والثقافة والتجارة، كما أنهم أدخلوا عددًا من الحرف اليدوية. 

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا أيضًا من الفنانين الأرمن ساهموا بشكل كبير فى مجال الفن، متابعًا: "مصر احتضنت الأرمن تاريخيًا وأصبحوا جزءًا من النسيج الوطني المصري".

مواد متعلقة

«ضحوا بأغلى ما يملكون».. «بين الألم والأمل» يكشف بطولات رجال الشرطة

«الأسعار تنخفض تدريجيًا».. متحدث الحكومة: الدولار متوفر للمستوردين

«بين الألم والأمل».. قصة بطل مفرقعات أجرى 18 عملية جراحية ليعود للحياة

«بين الألم والأمل» يرصد كواليس الهجوم الإرهابى على أعضاء الهيئات القضائية

«بين الألم والأمل».. النقيب أحمد نجيب يكشف أثر العمليات الإرهابية فى تحول حياته

جهود «حياة كريمة» في رفع كفاءة مراكز الشباب بالشرقية

خبير شئون آسيوية: وجود مصر فى آسيا قوى ومهم.. وتحظى بتقدير كبير

«أنشأت 44 مشروعًا».. إنجازات «حياة كريمة» فى الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

تفاصيل القبض على الراقصة صاحبة «المقطع المخل» بالعجوزة

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

التصعيد مستمر.. ماذا سيقدم وزير الخارجية الأمريكي للفلسطينيين خلال زيارته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

ندوة أحمد أبوالغيط فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات في محيط القدس

هل يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟..خبراء يجيبون

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس وحالات اختناق جنوب نابلس