الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 29 يناير 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

حالة من الاستقرار شهدها سوق أسعار الريال السعودي بمصر اليوم الأحد 29 يناير 2023، مع الإجازة للبنوك الأسبوعية على أن ستعود للعمل من يوم الأحد القادم، وذلك عقب تحذير جيتا جوبيناث، بصفتها نائبة مدير صندوق النقد الدولي، بمقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، من أن التغيير المفاجئ بالنظام النقدي التيسيري للغاية باليابان له تداعيات تمون غير مباشرة كبيرة على كافة الأسواق المالية العالمية.

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 يناير 2023 في البنوك المصرية

وتقدم "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 يناير 2023 في البنوك المصرية بهذا التقرير.

وسجل سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري مستوى بقيمة 7.95 جنيه للشراء، ومستوى بمبلغ 7.97 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 يناير 2023 في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 7.90 جنيه للشراء، ومستوى سعر 7.94 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الأحد لدى بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 يناير 2023 في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 7.90 جنيه للشراء، ومستوى سعر 7.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 يناير 2023 في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي، اليوم الأحد 29 يناير 2023 مقابل الجنيه المصري 7.91 جنيه للشراء، و7.97 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 يناير 2023  ببنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري 7.93 جنيه للشراء، ومستوى سعر 7.98 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي القطري - كيو إن بي-

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 يناير 2023  في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 7.87 جنيه للشراء، ومستوى سعر 7.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 يناير 2023 في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 7.93 جنيه للشراء، ومستوى سعر 7.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 يناير 2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 يناير 2023  في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري 7.96 جنيه للشراء، و7.97 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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