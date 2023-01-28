السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«بين الألم والأمل».. المقدم إسلام العزب يكشف تفاصيل إصابته بـ 50 شظية

المقدم إسلام العزب
المقدم إسلام العزب

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيلمًا تسجيليًا عن حكايات الأبطال "نقطة تحول ما بين الألم والأمل"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رصدت فيه قصة المقدم إسلام العزب، والذي أصيب بنحو 40 إلى 50 شظية خلال عملية لمهاجمة العناصر الإرهابية.

تفاصيل الحادث

وقال المقدم إسلام غريب خلال الفيلم، إنه تحرك مع فرقته في مهمة أوكلتها لهم القيادة وخلالها تم الاشتباه بجسم غريب واقتربوا منه وجدوا أنه هيكلي وليست عبوة مفعلة.

وتابع أنهم تحركوا وبالفعل تم العثور على عبوة أخرى وبمجرد الاقتراب منها انفجرت ودخلت بعض الشظايا في جسده وجزء منها خرج والباقي لا يزال في جسده، مؤكدًا أنه عاد مرة ثانية وتلقى رصاصة في صدره، وتم معالجته أيضا وهو الآن مدرب في سلاح الصاعقة.

وأضاف: "العقيدة تزرع في كل البيوت المصرية فالشخص يشربها في بيته ويتعلمها في الكلية الحربية ومن قادته وقدامي الحرب، وعندما تسمع قصصهم وأساطيرهم مع العدو تبني في داخلك عقيدة وتعرف هما ليه كانوا كدا وتستطيع إخراج ما عندك كله في سبيل الله والوطن، وتحقق كل ما تراه صعبًا".

و كشف عن نصائح الشهيد أحمد منسي، والذي خدم معه قائلًا كان دائمًا يوصينا: "خلى بالك ما تتهورش وأنت شغال أعمل حسابك وعد نفسك كويس علشان يوم ما تلاقي ربنا تكون أعددت نفسك مظبوط، ولو ربنا كرمك بالشهادة تكون شهيد مقبل وخد الموضوع بالعقل".

وتابع، أن رحلة العلاج تكون نفسيًا أكثر من بدنيًا لأن الألم يكون مرحلة وقت ويزول، ولكن نفسيًا لابد أن تكون مؤهل أن تعود وأنه بعد كل إصابة كان مؤهلًا صحيًا وبدنيًا وبالتالي يكون نفسيا أفضل ويريد العودة ويكمل ما كان عليه.

ما بين الألم والأمل مقدم إسلام العزب الشركة المتحدة تفاصيل الحادث شظية العناصر الارهابية الشهيد احمد منسي

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