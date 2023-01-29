درجات الحرارة اليوم الأحد 29-1- 2023 فى محافظات مصر
مع الخروج من المنزل للذهاب إلى مكان العمل أو للتنزه أو لقضاء أمر ما يسعى الملايين من المواطنين على معرفة درجات الحرارة اليوم الأحد 29-1-2023 في محافظات مصر عبر محرك البحث "جوجل".
درجات الحرارة اليوم الأحد 29-1-2023 في محافظات مصر
وتعرض "الدستور" بعدة محافظات درجات الحرارة في مصر اليوم الأحد 29 يناير 2023 في السطور القادمة.
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حالة الطقس اليوم الأحد
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن ستشهد الساعات الصباحية في اليوم الأحد ارتفاع فى درجات الحرارة على الكثير من الأنحاء، لكي يسود طقس دافئ نهارا في شمال البلاد لشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد ، وطقس بارد بالليل على شمال البلاد إلى محافظات القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على مناطق جنوب البلاد.
كما تتوقع هيئة الأرصاد المصرية أن يشهد اليوم الأحد نشاط رياح على كل مناطق من سيناء وفي خليج السويس وتكون على فترات متقطعة.
درجة الحرارة اليوم
وبالنسبة لدرجات الحرارة، في اليوم الأحد:
محافظة القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، ومحافظة الإسكندرية العظمى 21 والدرجة الصغرى 13 درجة، ومحافظة مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، ومحافظة سوهاج العظمى 27 درجة والدرجة الصغرى 12 درجة، ومحافظة قنا العظمى 28 درجة والدرجة الصغرى 12 درجة، ومحافظة أسوان العظمى 29 درجة والدرجة الصغرى 15 درجة.
وفيما يلى بيان بعض درجات الحرارة على عدد من المدن والعواصم في محافظات الجمهورية:
- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21
- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 13 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 13 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 12 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 15 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26
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