السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة

ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
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7b4eab4f-d7ae-4ce9-b687-a440c72f2991
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
ندوة آفاق الترجمة
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b2042cf6-1b49-4389-9829-304a358738b0
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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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