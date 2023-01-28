السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«الشباب والرياضة» تواصل فعاليات ملتقى الفتاة العربية بمشاركة 18 دولة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية، تنفيذ ورش العمل بالملتقى الثالث للفتاة العربية بمشاركة 18 دولة، يأتي ذلك تنفيذاً لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق عام الشباب العربي 2023، والذي يعد أولى فعاليات عام الشباب العربي، تحت شعار "مشاركة - تنمية - استقرار"، خلال الفترة من 25 يناير حتى 1 فبراير 2023، بدار الهيئة الهندسية القاهرة.

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بحضور نجوى صلاح - رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتورة أسماء إسماعيل مسؤل الملف والمنسق العام للملتقى، والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، كما حاضر بورش العمل كلا من الدكتورة لمياء بلبل خبيرة قضايا النوع الاجتماعي، والدكتور محمد حبيب خبير الإعلام السياسي والدولي ورئيس تحرير شبكات قنوات الحياة، والدكتورة غادة همام، وسحر صباح المتخصصة في تدريب النوع الاجتماعي.

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وخلال الفعاليات تمت مناقشة تحديات التنشئة الاجتماعية، واختلاف العادات والتقاليد بين المجتمعات العربية، وغياب التشريعات والقوانين، وعدم توافر فرص عمل بشكل متساوي، بالإضافة إلى التفرقة على أساس الجنس البيولوجي، وطرح أهم المؤسسات التي تلعب دور أساسي في قضايا النوع الاجتماعي وهي الأسرة والدين والإعلام والتعليم، ودور الإعلام في تعزيز الصورة الإيجابية للمرأة من خلال رصد لنماذج الإيجابية للمرأة في وسائل الإعلام والتدريب على استراتيجيات حملات كسب الدعم وكيفية الصناعة لدعم القضايا المطروحة والتي تخص المرأة، وضرورة تغيير الصورة السلبية والنمطية للإعلام حول المرأة.

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وفي سياق متصل، تناولت ورش العمل العنف ضد المرأة بين القوانين والممارسات من حيث المفهوم، وأوجه العنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمعات العربية والذي تتعدد أشكاله مابين  الجسدي، واللفظي، والنفسي والاجتماعي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكيفية مواجهتها، وأيضا توضيح اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة (السيداو)، وأهم الحقوق التي أكدت عليها بالعمل والسياسة والتعليم، ومنع التميز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساواة أمام القانون، والتطرق إلى قضية التحرش وتعريفه وكيفية تفسيره وفقا للمواقف التي تتعرض لها المرأة، وبنهاية كل ورشة قامت المشاركات بعرض مشروع يشرح القضية التي تم تناولها داخل الورش.

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استراتيجيات حملات كسب الإعلام والتدريب في وسائل الإعلام والتدريب كيفية الصناعة لدعم القضايا وكيفية تفسيره التميز في الحياة الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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