ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 29 يناير 2023 فى محافظات مصر
مع بداية يوم جديد يشغل بال العديد من المواطنين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 29 يناير 2023 في محافظات مصر، حيث أن الصلاة هي عماد الدين ومن يتركها فقد هدم الدين، ومن ترك الصلاة سينزع البركة من حياة الإنسان وسيصيبه الهم والحزن، وزاد التساؤل حول معرفة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 29 يناير 2023 في محافظات مصر، وأسهل طرق للمداومة على الصلاة باستمرار هي الحفاظ على أدئها بمواعيدها المحددة وعقد النية الصادقة لأداء الصلاة.
ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 29 يناير 2023 في محافظات مصر
وتستعرض "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 يناير 2023، بالعاصمة القاهرة وفي محافظة الإسكندرية وبالمنصورة وقنا ومحافظة أسوان.
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مواقيت الصلاة اليوم
وفيما يلي كافة مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة والعديد من محافظات وفي مدن مصر:
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 يناير 2023 فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 05:18 ص
موعد أذان الظهر 12:08 ظهرًا
موعد أذان العصر 3:07 م
موعد أذان المغرب 5:28 م
موعد أذان العشاء 6:48 م
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 يناير 2023 فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:13 ظهرًا
موعد صلاة العصر 3:11 م
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:53 م
مواقيت الصلاة بالمنصورة اليوم الأحد 29 يناير 2023
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:07 ظهرًا
موعد صلاة العصر 3:05 م
موعد صلاة المغرب 05:26 م
موعد صلاة العشاء 6:47 م
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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 29 يناير 2023 في قنا
وقت صلاة الفجر 5:09 ص
وقت صلاة الظهر 12:02ظهرًا
موعد صلاة العصر 3:07 م
وقت صلاة المغرب 5:29 م
وقت صلاة العشاء 6:46 م
مواعيد الصلاة اليوم الأحد 29 يناير 2023 فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ظهرًا
موعد صلاة العصر 3:09م
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:47 م