السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لامس جسدها» عامل يستدرج طفلة للحمام ويتحرش بها فى حلوان

تحرش
تحرش

تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوي، من القبض على عامل، استدرج طفلة داخل حمام محل سكنها، وتحرش بها.

تبلغ لقسم شرطة حلوان، من المواطنة، "منى. م"، ٣٠ سنة ربة منزل ومقيمة مساكن صلاح سالم، وصحبتها نجلتها، الطفلة "مريم"، ٩سنوات طالبة ومقيمة ذات العنوان، أبلغت بتضررها من المدعو  محمد وحيد محمد، ٢٠سنة عامل ومقيم صلاح سالم، "مصاب بجروح سطحية بالوجه والذراعين"، لقيامه بالتحرش بنجلتها بالعقار محل سكنهم.

بالانتقال والفحص تبين أن العقار محل سكن الطرفين عبارة عن بلوك مكون من غرف وحمام مشترك بكل دور، قام المشكو في حقه باستدراج المجني عليها داخل الحمام الخاص بالدور سكنهم وقام بالتحرش بها بملامسة اجزاء من جسدها دون خلع ملابسها.

جرى التقابل مع شاهد الواقعة المدعوة "آية.س"، ٢٢ سنة ربة منزل ومقيمة مساكن صلاح سالم، أيدت ما جاء بالفحص.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل حدوث إصابته بمعرفة الأهالي حال ضبطه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

سقوط عاطل بكمية من الذخيرة داخل محطة مترو حلوان

اعرف موعد ظهورها.. نتيجة الصف الثاني الثانوي بوزارة التربية والتعليم 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

ندوة أحمد أبوالغيط فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا نبحث عن التصعيد وردنا على عملية «النبى يعقوب» سيكون قويًا

«سيناريو حمل السلاح».. كيف تتحرك إسرائيل بعد عملية «النبى يعقوب» فى القدس؟

إصابة طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال بيت لحم