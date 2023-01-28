«لامس جسدها» عامل يستدرج طفلة للحمام ويتحرش بها فى حلوان

تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوي، من القبض على عامل، استدرج طفلة داخل حمام محل سكنها، وتحرش بها.

تبلغ لقسم شرطة حلوان، من المواطنة، "منى. م"، ٣٠ سنة ربة منزل ومقيمة مساكن صلاح سالم، وصحبتها نجلتها، الطفلة "مريم"، ٩سنوات طالبة ومقيمة ذات العنوان، أبلغت بتضررها من المدعو محمد وحيد محمد، ٢٠سنة عامل ومقيم صلاح سالم، "مصاب بجروح سطحية بالوجه والذراعين"، لقيامه بالتحرش بنجلتها بالعقار محل سكنهم.

بالانتقال والفحص تبين أن العقار محل سكن الطرفين عبارة عن بلوك مكون من غرف وحمام مشترك بكل دور، قام المشكو في حقه باستدراج المجني عليها داخل الحمام الخاص بالدور سكنهم وقام بالتحرش بها بملامسة اجزاء من جسدها دون خلع ملابسها.

جرى التقابل مع شاهد الواقعة المدعوة "آية.س"، ٢٢ سنة ربة منزل ومقيمة مساكن صلاح سالم، أيدت ما جاء بالفحص.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل حدوث إصابته بمعرفة الأهالي حال ضبطه.