السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ارتكبت 4 وقائع».. تجديد حبس عصابة سرقة عدادات المياه بالأميرية

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة عدادات المياه الخاصة بالمنازل وأقر بارتكابهم 4 وقائع سرقات.

وورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص- (مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة عداد المياه الخاص بالعقار سكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما ( الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهما الإجرامى - مبلغ مالى)، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات وارتكابهما 4 وقائع أخرى.

جرى بإرشادهما ضبط كل المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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