موسكو تتهم الجيش الأوكرانى بقتل 14 شخصًا بضربة على مستشفى فى لوجانسك

اتهمت روسيا، اليوم السبت، الجيش الأوكراني بالتسبب بمقتل 14 شخصًا وإصابة 24 بجروح من خلال شن ضربة على مستشفى في منطقة لوجانسك بشرق أوكرانيا الانفصالي.

وقال الجيش الروسي في بيان "قصفت القوات الأوكرانية المسلّحة عمدًا مبنى مستشفى محلي بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس" في بلدة نوفويدار في منطقة لوجانسك صباح السبت.

ولفت إلى أن الضربة "خلّفت 14 قتيلًا و24 جريحًا في صفوف المرضى والطاقم الطبي".



وأضاف الجيش في بيانه أن أطباء هذا المستشفى كانوا يقدّمون "منذ عدة أشهر مساعدة طبية للسكان المدنيين والعسكريين".

وتابع "إن الضربة المتعمدة على منشأة طبية مدنية معروفة تشكّل بلا شك جريمة حرب خطيرة يرتكبها نظام كييف".

وفي شرق أوكرانيا أيضًا، تحديدًا في مدينة كوستيانتينيفكا، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 14 على الأقلّ في ضربة روسية، حسبما قال حاكم منطقة دونيتسك السبت.



وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو على شبكات التواصل الاجتماعي "أطلق الروس النار على حي سكني وألحقوا أضرارًا بأربعة مبانٍ متعددة الطوابق وفندقًا ومرائب وسيارات مدنية".

وأضاف "قُتل ثلاثة مدنيين. وأُصيب اثنان على الأقل". وفي وقت لاحق، تحدث عن ارتفاع عدد الجرحى إلى 14.

ولفتت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن روسيا نفّذت ضربات على كوستيانتينيفكا بواسطة قاذفات صواريخ متعددة.

وفي وقت سابق، نددت كوريا الشمالية بقرار واشنطن إرسال دبابات إلى أوكرانيا، معتبرة أن الولايات المتحدة تغذي "حربًا بالوكالة" لتدمير روسيا.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قالت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في بيان، إن واشنطن "تتجاوز الخط الأحمر أكثر"، متهمة الولايات المتحدة بالمسئولية عن الحرب في أوكرانيا.

وتابعت أنه توجَد وراء هذا القرار "رغبة شريرة للولايات المتحدة في تحقيق هدفها في الهيمنة" من خلال مواصلة تأجيج "حرب بالوكالة لتدمير روسيا"، مضيفة أن بيونج يانج ستقف "دائمًا" مع الروس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وعد بأن يرسل إلى كييف 31 دبابة أبرامز، إحدى المركبات القتالية القوية والمتطورة للجيش الأمريكي، لكن عملية التسليم لن تتم قبل "أشهر عدة"، بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي.