التايكوندو يعقد دورة دولية للتصنيف الطبى والفنى للباراتايكوندو

يعقد الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة محمد مصطفى بالتعاون مع لجنة الباراتايكوندو بالاتحاد الدولي للتايكوندو دورة دولية للتصنيف الطبي والفني للباراتايكوندو من المستوى الثاني للمرة الأولى في مصر وإفريقيا.

وسيقام على هامش بطولة مصر الدولية الأولى للباراتايكوندو ( يومي 14 & 15 فبراير 2023 دورة دولية للتصنيف الطبي والفني للباراتايكوندو من المستوى الثاني وذلك بحضور وإشراف لجنة من الاتحاد الدولي للتايكوندو).

وسوف يسبق ذلك إقامة دورة دولية للمصنفين (من المستوى الأول) أون لاين ، والتي يشترط اجتيازها للحصول على المستوى الثاني بالقاهرة.

جدير بالذكر أن اتحاد التايكوندو يستعد لتنظيم بطولة مصر الدولية للناشئين والشباب والكبار وهي أولى محطات اختيار عناصر المنتخب للمشاركة في بطولة العالم والبطولات الرسمية العالمية والقارية المقرر إقامتها في 2023.

وكان اتحاد التايكوندو قد قرر تمديد موعد التسجيل في بطولة مصر الدولية الأولي للباراتايكوندو حتى موعد 10 فبراير الساعة 12 مساء وذلك استجابة لطلبات عديد من المنتخبات الدولية والأندية المحلية الراغبة في التسجيل والمشاركة بعد قيامها بتجديد الرخص الدولية للاعبيها.