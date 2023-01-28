السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناشط الأذرى «يوردسئون»: يمكننا التعاون معًا فى مواجهة تغير المناخ و الإرهاب

المناخ
المناخ

قال الناشط السياسى والحقوقى الأذرى، آراز يوردسئون، إن مصر وأذربيجان يمكنهما التعاون فى العديد من الملفات المهمة، على رأسها مجابهة تغيرات المناخ، ومكافحة الإرهاب.

وأضاف «يوردسئون»، لـ«الدستور»: «بلادى لديها خبرة عميقة فى مكافحة الإرهاب، ويمكن من خلال التعاون مع مصر، أن تصبح الحرب ضد الإرهاب أكثر فاعلية، وأن تلعب دورًا هائلًا فى السلام ودعم الاستقرار فى المنطقة».

وشدد الناشط الأذرى على أن زيارة الرئيس السيسى إلى أرمينيا وأذربيجان يمكن أن تقلل حالة التوتر القائمة الآن بين دولتين متجاورتين جدًا، كما أنها تدعم العلاقات التاريخية والأخوية بين الجانبين.

وأعرب عن أمله فى أن تنجح زيارة الرئيس السيسى إلى أرمينيا فى تقديم مقترحات جديدة ومحاولة إقناع أرمينيا بالحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة.

 وفيما يتعلق بالتعاون بين مصر وأذربيجان بشأن تغير المناخ، قال «يوردسئون»: «موارد الطاقة والخبراء فى كلا البلدين يمكن أن يكون لها دور مهم فى تعزيز هذا التعاون، خاصة أن مصر استضافت قمة المناخ (كوب- ٢٧) فى العام الماضى». 

واختتم بقوله: «لكل حكومة الحق فى إقامة علاقات مع الدول الأخرى، من أجل الحفاظ على مصالحها الوطنية وتوسيعها، ومصر دولة تاريخية وتمتلك آلاف السنين من التاريخ والحضارة والحكومات القوية على مر التاريخ، ومن المؤكد أن الحكومة المصرية ستستفيد من تجاربها التاريخية والسياسية لإقامة أفضل الاتفاقيات والعلاقات مع دول المنطقة».

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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