السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو اتحاد الصناعات يزف خبرا سارا بعد قرارات رئيس الوزراء الأخيرة

المهندس بسيم يوسف
المهندس بسيم يوسف

قال المهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الأزمة الاقتصادية الراهنة عالمية ولا تقتصر على دولة بعينها.

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن هناك خطوات إيجابية حقيقية لأول مرة يتم اتخاذها في قطاع الصناعة، لافتاً إلى أن المشاكل التي تعوق الصناعة والمصنعين، تم اتخاذ قرارات بشأنها من قبل رئيس مجلس الوزراء، أهمها إلغاء أو خفض غرامات التأخير للمشروعات الصناعية والإعلان عن استراتيجية الصناعة.

وأوضح أن البضائع الموجودة في الميناء حالياً عادت إلى ما كانت عليه في فبراير ويناير من عام 2021م، من حيث حجم البضائع الموجود في الموانئ، لافتاً إلى أن العجلة ستبدأ في الدوران فورًا، وبالتالي فإن الإنتاج سيعود إلى طبيعته، كما أن النقص الذي كان موجودًا في السلع سيعاود الانتظام مرة أخرى.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن استراتيجية الصناعة ستساعد في معرفة ما سيعمل عليه الناس بالتحديد.

 

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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