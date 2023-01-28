السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاختبار الأول لـ«العشرى».. فاركو يهزم المصرى بهدفين فى الدورى

المصري وفاركو
المصري وفاركو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو فوزًا هامًا أمام نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدفي فاركو رزقي حمرون في الثانية 26 من الدقيقة الأولى من عمر اللقاء بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية سكنت يسار شباك مرمى محمود جاد حارس المصري ، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما اخترق منطقة جزاء المصري بمراوغة أكثر من مدافع وسدد كرة أرضية سكنت شباك المصري.

بينما سجل هدف المصري إسلام عطية في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء إلغاء هدف ثالث لفاركو سجله شكري نجيب في الدقيقة 73 بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود خطأ على شكري أثناء بناء الهجمة.

كما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء مباشرة في وجه إيزي إيميكا لاعب المصري بعد عرقلة لاعب فاركو ومنع فرصة هدف محقق بعد العودة إلى تقنية «الفار» في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة ينجح طارق العشري في الاختبار الأول له مع فريق فاركو ويحصد أول ثلاث نقاط ويرفع رصيد فريقه عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد المصري عند النقطة 20 في المركز الثامن.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جاد

الدفاع : إسلام أبوسليمة - عماد الدين بوبكر - أسامة الجزار - حسين السيد

الوسط : إيزي إيميكا - عمرو موسى - إلياس الجلاسي - محمد جريندو - عبدالرحيم دغموم

الهجوم : فرانك إتوجا

وخاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد سعيد شيكا

الدفاع : جيفرسون إنكادا - رامي صبري - أحمد عوض

الوسط : عزمي غومة - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد محمد فؤاد

الهجوم : رزقي حمرون - شكري نجيب - عمرو جمال

أدار المباراة تحكيميًا، أحمد حمدي كحكم ساحة وعاونه كلًا من تامر رشاد وخالد رمضان، وسامح حسين حكمًا رابعًا، ومصطفى مدحت حكم الفيديو وعاونه محمد عبد الحافظ.

فاركو المصرى البورسعيدى الدورى المصرى رزقي حمرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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