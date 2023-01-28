ندوة بمعرض الكتاب حول صناعة النشر تأتي في قلب الصناعات الثقافية

وجه رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد؛ الشكر إلى لرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ مقدما التهنئة للقائمين على المعرض للتنظيم الجيد.

جاء ذلك خلال ندوة "نحن والصناعات الثقافية" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد رشاد أن صناعة النشر تأتي في قلب الصناعات الثقافية؛ مشيرا إلى أن الصناعات الثقافية غير قاصرة على النخب ولكن تضم مختلف الطبقات؛ موضحا أن صناعة النشر في الوطن العربي صناعة ضعيفة ومهددة بالتوقف ويجب الاعتراف بصناعة النشر.

وقال إن مصطلح الصناعات الثقافية هو مصطلح فني يهدف إلى نقل ما يبدعه الكاتب إلى القارئ؛ مشيرًا إلى أن الكتاب يعتبر الوسيلة الأولى للثقافة والتعليم ويحمل فكر الإنسان.

وأضاف أن اتحاد الناشرين العرب يوجد تحت مظلته 18 اتحادًا إقليميًا؛ مشيرًا إلى أن مصر كانت سباقة في صناعة النشر، مؤكدًا على أهمية ترسيخ عادة القراءة لدى الأطفال منذ الصغر، والاهتمام من جديد بالمكتبة المدرسية.

من جانبه أكد المدير التنفيذي السابق لمركز تحديث الصناعة أدهم نديم؛ إن الصناعة والإبداع يتطلبان معرفة ما هو المطلوب من الصناعة الثقافية؛ مؤكدًا أن تحويل الإبداع إلى صناعة يعطي صفة الاستمرارية للمنتج سواء كان ثقافي أو أي شيء آخر.

وشدد على أن النشر ليس عضوًا في اتحاد الصناعات المصرية، وصناعة الطباعة تدعم من اتحاد الصناعات ولكن الناشرين ليس لهم غرفة في اتحاد الصناعات المصرية.

وأوضح أن الصناعة الإبداعية هي قاطرة للصناعة المستدامة مثل الحرف التراثية، مشيرًا إلى أن الصناعات الإبداعية منتشرة في كل المحافظات ومتنوعة وبتخدم المنطقة، لافتاً إلى أن الحرف التراثية تعد أرخص تنمية وخلق فرص عمل بالعالم.

كما أكد المنتج الفني هشام سليمان إن السينما هي صناعة وتجارة وفن مثلث متساوي الأضلاع وزيادة أي ضلع عن الآخر يؤدي لضعف العمل الفني.

واستبعد فكرة أن تلغي المنصات الجديدة التلفزيون أو تحل محلها، مشيرًا إلى أن الراديو مازال حافظًا موقعه حتى الآن.

وشدد على أهمية الدور الكبير للرئيس السيسي في دعم أبطال ذوي القدرات الخاصة والاستفادة من موهبتهم؛ وأصبحوا موجودين في الإعلام وكافة القطاعات؛ مشيرًا إلى أن الاهتمام بذوي القدرات الخاصة شهد نقطة تحول منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية.