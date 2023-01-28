إحباط تداول 7000 طن سلع و1.6 مليون لتر مواد بترولية بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها المكثفة، لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، تحت إشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 68 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 2 إسطوانة بوتاجاز، وضبط 41 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 968404 لتر، وضبط 8972 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 3933٬931 طن، أبرزها: ضبط 684 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات بلغت 1436٬476 طن، 110476 عبوة غذائية متنوعة، 8580 قطعة حلوى.

وتمكنت الحملات من ضبط 166 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات أبرزها 14,644 طن سكر، 252 عبوة زيت تموينى، 4000 رغيف خبز، 87 بطاقة ذكية، 2 ماكينة صرف، وضبط 3199 قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت 450,174 طن دقيق بلدى مدعم، 5,400 طن دقيق بلدى مدعم، 122 بطاقة تموينية ذكية.

ونجحت الحملات بإشراف اللواء محمد رجائي وكيل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في ضبط 22 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية، بمضبوطات بلغت 312,698 طن سلع ومواد غذائية متنوعة، 5,900 طن دقيق أبيض، 2420 عبوة سلع ومواد غذائية متنوعة، 5040 قطعة صابون، 11500 عبوة سجائر، وضبط قضية فى مجال حجب الأسمدة الزراعية، بمضبوطات بلغت 1,600 طن أسمدة زراعية، وضبط 18 قضية حجب أرز أبيض، بمضبوطات بلغت 149,575 طن أرز أبيض.

كما نجحت الحملات في ضبط 142 قضية بيع بأزيد أرز أبيض، بمضبوطات بلغت 67,852 طن أرز أبيض، وضبط قضية فى مجال حجب الأرز الشعير بمضبوطات بلغت 11,350 طن أرز شعير، وضبط 391 قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير، بمضبوطات بلغت 888,1094 طن أرز شعير.

وضبط 25 قضية غش أعلاف غير صالحة للاستخدام، بمضبوطات بلغت 260,160 طن أعلاف حيوانية، 8,300 طن أسمدة زراعية، وضبط 4 قضايا حجب أعلاف بمضبوطات بلغت 11,700 طن أعلاف حيوانية، وضبط قضيتين بيع بأزيد أعلاف، بمضبوطات بلغت 4 أطنان أعلاف حيوانية، وضبط 22 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر، بمضبوطات بلغت 767 طن أعلاف حيوانية، 263,300 طن أسمدة زراعية، 15,200 طن مخصبات زراعية، 223 عبوة مبيدات زراعية.

وتمكنت الحملات من ضبط 72 قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها 75,533 طن سلع ومواد تموينية، 708670 لتر مواد بترولية، 259734 لتر مواد بترولية، 12,200 طن أسمدة زراعية مُدعمة، ماكينة صرف، 108 عبوة زيت تمويني، وضبط 3061 قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضبط 168 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت 39,247 طن دقيق أبيض، 24,230 طن سلع ومواد غذائية متنوعة، 6 أطنان أسمدة، 450 قطعة ملابس، 4224 عبوة مواد غذائية متنوعة.