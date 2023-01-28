عزت إبراهيم: الاحتلال يسعى لسحب أسلحة المدنيين الفلسطينيين بأقصى سرعة

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن نصف جيش الاحتلال الإسرائيلي متواجد بقوة في الضفة الغربية من دولة فلسطين لمحاولة السيطرة على المناوشات الفلسطينية.

سحب الأسلحة الفلسطينية

وأكد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد أكثر من ٧٥٠ ألف مستوطن متواجد في مستوطنات متغلغلة في البلدات الفلسطينية المختلفة، ولهذا هناك استهداف فلسطيني واضح لمحاولة فرض الشرعية في استخدام الأسلحة.

حشد شعبي فلسطيني

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل تريد الاستحواذ الكامل على الضفة الغربية، ولهذا تم عمل حشد إسرائيلي من أجل الضغط على نتنياهو بضرورة سحب الأسلحة من الشعب الفلسطيني المدني.