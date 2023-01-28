السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مفاجأة.. دراسة عن «كلمة واحدة» تنجح أي علاقة بين زوجين

العلاقة بين أي زوجين
العلاقة بين أي زوجين

تساءلت الإعلامية مها الصغير، عن كلمة السر في نجاح العلاقة بين أي زوجين، قائلة: "إن هذا تساؤل لدراسة حديثة أجراها علماء النفس في أسبانيا".

وأضافت الإعلامية مها الصغير خلال تقديمها برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن الدراسة توصلت لإجابة، وهي في منتهى البساطة بعد استبيان وبحث، وكانت الحقيقة مدهشة، وأن كلمة السر هي "شكراً".

ومن جانبها، قالت الإعلامية منى عبدالغني، إنه طبقاً للدراسة، فإنه مهما كان اختلاف أي علاقة زوجية عن الأخرى، إلا أن الشعور بالتقدير والامتنان دائمًا هو سر نجاح العلاقات.

وقالت الإعلامية إيمان عز الدين، إنه في حالة إذا كنت مقررة أكمل في العلاقة، وهي مرضية بالنسبة لي، فالطبيعي أن أضع فكرة أنه لا أحد كامل في ذهني، وفي المقابل، أنا لابد أن أضع في ذهني أنني لست كاملة أيضا، فالكمال لله وحده، وبالتالي يجب التركيز على إيجابيات الطرف الآخر، فبالتأكيد يوجد به سلبيات وعيوب لكن ليس بالضرورة أن أقوم بالتركيز عليها طول الوقت وتذكيره بها ومحاسبته عليها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

رئيس المفوضية الأوروبية: نقدر العلاقات الاستراتيجية مع شريك بحجم وثقل مصر

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

منتخب الجزائر يكشف لـ«الدستور»: هل يسافر أحمد قندوسى مع الأهلى فى مونديال الأندية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

صور

ندوة أحمد أبوالغيط فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأمسية الشعرية الأولى في معرض القاهرة للكتاب 2023

إقبال بمعرض الكتاب على "ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين"

محطة تل أبيب

المزيد

«سيناريو حمل السلاح».. كيف تتحرك إسرائيل بعد عملية «النبى يعقوب» فى القدس؟

إصابة طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال بيت لحم

عملية إطلاق نار فى القدس.. وإصابة إسرائيليين