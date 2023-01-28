مفاجأة.. دراسة عن «كلمة واحدة» تنجح أي علاقة بين زوجين

تساءلت الإعلامية مها الصغير، عن كلمة السر في نجاح العلاقة بين أي زوجين، قائلة: "إن هذا تساؤل لدراسة حديثة أجراها علماء النفس في أسبانيا".

وأضافت الإعلامية مها الصغير خلال تقديمها برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن الدراسة توصلت لإجابة، وهي في منتهى البساطة بعد استبيان وبحث، وكانت الحقيقة مدهشة، وأن كلمة السر هي "شكراً".

ومن جانبها، قالت الإعلامية منى عبدالغني، إنه طبقاً للدراسة، فإنه مهما كان اختلاف أي علاقة زوجية عن الأخرى، إلا أن الشعور بالتقدير والامتنان دائمًا هو سر نجاح العلاقات.

وقالت الإعلامية إيمان عز الدين، إنه في حالة إذا كنت مقررة أكمل في العلاقة، وهي مرضية بالنسبة لي، فالطبيعي أن أضع فكرة أنه لا أحد كامل في ذهني، وفي المقابل، أنا لابد أن أضع في ذهني أنني لست كاملة أيضا، فالكمال لله وحده، وبالتالي يجب التركيز على إيجابيات الطرف الآخر، فبالتأكيد يوجد به سلبيات وعيوب لكن ليس بالضرورة أن أقوم بالتركيز عليها طول الوقت وتذكيره بها ومحاسبته عليها.