«Zanubrutinib».. تفاصيل أول علاج لسرطان الدم الليمفاوي

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على عقار "زانوبروتينيب" لعلاج سرطانات الدم والعظام المعروفة باسم سرطان الدم الليمفاوي المزمن، بالإضافة إلى الورم الليمفاوي الصغير .

ينتمي "زانوبروتينيب" إلى فئة من العقاقير تعرف باسم مثبطات " "BTKi، والتي تعمل عن طريق منع نمو الخلايا الخبيثة التي تصنع أجسامًا مضادة لمكافحة الأمراض، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سابقًا على الدواء، الذي تصنعه شركة الأدوية BeiGene ومقرها بكين، لثلاثة أشكال أخرى من السرطان اللمفاوي وهم "جلوبولين الدم الكبير" وسرطان الغدد الليمفاوية في المنطقة الهامشية، وورم الغدد الليمفاوية في خلايا الوشاح.

سرطان الدم الليمفاوي، هو شكل شائع من سرطانات الدم، ويمثل حوالي ربع جميع الحالات الجديدة كل عام؛ حيث تقدر جمعية السرطان الأمريكية أنه سيكون هناك ما يقرب من 19000 حالة جديدة وما يقرب من 4500 حالة وفاة في الولايات المتحدة في عام 2023.

أوضح الأطباء، أن أداء Zanubrutinib أفضل من الأدوية الأخرى للتصدي لنمو الخلايا السرطانية، حيث استعرضت إدارة الغذاء والدواء البيانات من تجربة المرحلة الثالثة التي قارنت zanubrutinib مع أدوية أخرى.

في الدراسة، قدمت الشركة المصنعة للعقار الجديد، تقريرًا من لجنة مراجعة بيانات مستقلة حول النتائج التي قدمتها الشركة في الأصل إلى إدارة الغذاء والدواء.

وقد يتمتع Zanubrutinib أيضًا بميزة أمان على منافسيها، وفقًا لبيانات الشركة المصنعة، بعد عامين من المتابعة، حيث أصيب 4.6 في المائة من المرضى الذين يتناولون "الزانوبروتينيب" بالرجفان الأذيني، مقابل 12 في المائة من المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

ما هو الفرق بين سرطان الدم الليمفاوي المزمن وسرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة؟

أوضح الأطباء، أن ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن هو نوع من سرطان الدم ونخاع العظام، حيث تشير كلمة مزمن إلى التقدم البطيء نسبيًا لنمو خلايا السرطان بالجسم.

يُشار أحيانًا إلى أن سرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة باسم ليمفوما اللاهودجكين، والتي تصف مجموعة من السرطانات التي تصيب الخلايا الليمفاوية، حيث تتكاثر الخلايا الليمفاوية غير الفعالة في أعضاء الجهاز المناعي على شكل حبة البازلاء في الرقبة والفخذ والإبط وأجزاء أخرى من الجسم.